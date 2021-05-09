كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب بالفريق قبل انطلاق تدريب اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء القمة.
ومنح المدير الفني للزمالك كل لاعب تعليمات خاصة، ونصائح لتطبيقها في التدريب الختامي اليوم قبل المباراة المرتقبة.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.