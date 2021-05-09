كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب بالفريق قبل انطلاق تدريب اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء القمة.



ومنح المدير الفني للزمالك كل لاعب تعليمات خاصة، ونصائح لتطبيقها في التدريب الختامي اليوم قبل المباراة المرتقبة.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.