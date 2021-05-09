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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقمع عمليات الاحتيال على العملات المشفرة عبر الإنترنت

العملات المشفرة
العملات المشفرة

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية التعاون مع الشرطة الوطنية لمحاربة ظهور مواقع التصيد الاحتيالي المرتبطة بالعملات المشفرة مع ارتفاع أسعار الأموال الافتراضية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم الأحد ، نقلاً عن وزارة تقنيات الاتصال.

ويأتي هذا الإجراء وسط زيادة في تقارير الرسائل النصية المشبوهة التي تطلب من مستخدمي العملات المشفرة إدخال بياناتهم الخاصة مثل كلمات المرور وتبادل المعرفات على مواقع الويب المزيفة. ثم يتم سرقة التفاصيل واستخدامها للوصول إلى حسابات المستخدمين الفعلية.

ويقال إن الوزارة اكتشفت وحجبت 32 موقعًا للتصيد الاحتيالي في الأشهر الثلاثة الماضية. 

وتعتبر هذه زيادة كبيرة مقارنة بـ 41 موقعًا تم حذفها العام الماضي.

كوريا الجنوبية العملات المشفرة الشرطة كوريا الشرطة الوطنية ارتفاع أسعار

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