محي إسماعيل: ليس لي صلة بالوسط الفني منذ 40 عاما.. اعرف السبب

قال الفنان محي إسماعيل، إنه يعيش حياة لا يتصورها بشر، مضيفًا: "حياتي كلها إنسانية ورقي ومنسجم مع نفسي وسعيد جدا، أنا متصالح تماما مع نفسي، وليس لي صلة بالوسط الفني منذ 40 عاما، وحبايبي كلهم بقابلهم لما نعمل عمل فني مع بعض".



وفسر إسماعيل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، الانقطاع عن الوسط الفني، قائلا: "عايز وقت عشان أكتب وأسافر بره، لأني بسافر كتير أوي، معنديش وقت للعلاقات لأنها نميمة، هحاسب على كل ده وأنا بخاف".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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