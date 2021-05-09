عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محي إسماعيل: ليس لي صلة بالوسط الفني منذ 40 عاما.. اعرف السبب

صدى البلد

قال الفنان محي إسماعيل، إنه يعيش حياة لا يتصورها بشر، مضيفًا: "حياتي كلها إنسانية ورقي ومنسجم مع نفسي وسعيد جدا، أنا متصالح تماما مع نفسي، وليس لي صلة بالوسط الفني منذ 40 عاما، وحبايبي كلهم بقابلهم لما نعمل عمل فني مع بعض".


وفسر إسماعيل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، الانقطاع عن الوسط الفني، قائلا: "عايز وقت عشان أكتب وأسافر بره، لأني بسافر كتير أوي، معنديش وقت للعلاقات لأنها نميمة، هحاسب على كل ده وأنا بخاف".


ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.
https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/480169379917184

اخبار التوك شو محي إسماعيل بسمة وهبة فلوسي الفني

موضوعات متعلقة

توم وجيري.. محي إسماعيل: محمد سعد قدم ما لا يقدمه عادل إمام في الكوميديا بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة إنبي والاتحاد السكندري

فرانك كيسى يهدر ركلة جزاء لـ ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بعد أزمتها مع شيرين.. أجمل الإطلالات الجريئة والمثيرة لـ مى عمر .. شاهد

مصر تبدأ الاستغناء عن المكونات المستوردة فى 248 منتجا فى 7 قطاعات.. تفاصيل

وست بروميتش يودع الدوري الإنجليزي بخسارته أمام آرسنال

بايدن يتنازل عن أخلاقيات البيت الأبيض ويسمح لـ 2 من جماعات الضغط بالعمل في إدارته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

فيديو

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ