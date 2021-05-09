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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت جرئ.. بوسي شلبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة.. شاهد

صدى البلد

حرصت  الإعلامية  بوسي شلبي؛ على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها 
 
وتألقت الاعلامية بوسي شلبي في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جمبسوت لامع باللون الأخضر وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

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إطلالة بوسي اخبار بوسي الاعلامية بوسى شالبى صور بوسي شلبي

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