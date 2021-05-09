محمود حجازي يشكر فريق عمل حرب أهلية: "المسلسل حالة خاصة بالنسبالي"

حرص الفنان محمود حجازي علي توجيه الشكر لجميع فريق عمل مسلسل “حرب اهلية”،ونشر مجموعة صور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حجازي لفريق العمل من خلال الصور:"العاملين علي #مسلسل_حرب_أهليه ❤️حابب اشكر صناع وكل قد ايه المسلسل ده حاله خاصه بالنسبالي وجزء مهم جدا في حياتي المهنيه 🎭 وشكرا كل نجوم المسلسل شكرا الشركه المنتجه #العدل_جروب علي الاعمال المهمه اللي قدمتوها للدراما والسينما المصريه شكرا الاستاذ جمال العدل مبسوط جدا من كلام حضرتك معايا وان شاء الله تبقي معرفه خير وليا الشرف.





وأضاف :شكرا المؤلف استاذ احمد عادل وديما ناجح ومكسر الدنيا ،شكرا الاستاذ سامح عبد العزيز 🥰 لك فضل كبير من بداياتي معاك وايمانك بيا في عدده تجارب مليئه بالنجاحات وفي كل مره بعمل مع حضرتك حاجه مختلفه وعمري ما هنسي وجودك واهتمامك انك تيجي تتفرج علي مسرحيات داخل اكاديميه الفنون لشباب واعد وشكرا علي تقديرك للمواهب.



كما وجه الشكر للنحمة يسرا قائلا:"شكرا للنجمه العظيمه الجميله يسراااا " سيفا " اللي مليانه حب وتواضع لكل اللي حواليكي حضرتك بجد في مكان لوحدك كده ومهما قولت مش هعرف اوصف حبي ليكي وعمري ما هنسي يوم ما جتلك وانا لسه في بداياتي اعزمك علي مسرحيه wanted وفرجتك علي فيديو بسيط ووعتيني انك تكوني موجوده وبالفعل لقيت حضرتك بتسقفي واليوم ده عمري ما هنساه ويدور الزمن وابقي متواجد في مسلسلك السنادي#حرب_اهليه ".

ويشارك محمود حجازي في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض، ويعد العمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021

وتجسد يسرا، في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.