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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرانك كيسى يهدر ركلة جزاء لـ ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

صدى البلد

أهدر فرانك كيسي ركلة جزاء لفريقه ميلان في المباراة التي تجمعه بيوفنتوس في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد لمس كيليني مدافع يوفنتوس للكرة بيده، لكن تشيزني تصدى لتسديدة كيسي، ليبقي النتيجة تأخر فريقه بهدف نظيف.

الشوط الأول شهد تبادل للسيطرة بين الفريقين، وبلغت نسبة استحواذ يوفنتوس على الكرة 55% مقابل 45 % لميلان.

وسدد لاعبو يوفنتوس 5 مرات أخطرها رأسية كيليني التي علت عارضة ميلان في الدقيقة 30، فيما سدد ميلان 3 كرات.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أحرز براهيم دياز هدف ميلان الأول بتسديدة رائعة بباطن القدم مستغلًا خروج تشيزني من مرماه، ليتقدم فريقه بهدف نظيف.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس بحسب ما أعلن مدربهم أندريه بيرلو كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كواردرادو - دي ليخت - كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: ماكيني - بينتاكور -  رابيو - كييزا

خط الهجوم: رونالدو -  موراتا

أما تشكيل ميلان، فكما أعلن مدربهم ستيفانو بولي، فضم كل من:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالبريا - كايير - توموري - هيرنانديز

خط الوسط:بن ناصر - كيسي - ساليميكيرس - دياز -  تشالهانجلو

خط الهجوم: إبراهيموفيتش

ويحتل يوفنتوس قبل انطلاق المباراة، المركز الرابع برصيد 69 نقطة بالتساوي مع فريق ميلان صاحب المركز الخامس.

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