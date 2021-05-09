هل يقود محمود طاهر عرش اتحاد الكرة؟.. الجبلاية ترد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تزايد أسهم المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق فى قيادة عرش الجبلاية فى انتخابات مجلس الإدارة المقبل.

قال المصدر إن ما جعل فرص محمود طاهر تتزايد الشعبية والثقة التي يتمتع بها رئيس الأهلي السابق بين أعضاء الجمعية العمومية ومطالبة العديد منهم بترشحه ومساندته لقيادة سفينة الجبلاية فى قادم الأيام.

أشار إلى أن مرافقة محمود طاهر للمهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” خلال الزيارة الأخيرة لمشروع الهدف فى مدينة 6 أكتوبر عززت من موقف رئيس الأهلي السابق حال ترشحه لانتخابات رئاسة الجبلاية.

كانت الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر من العام الماضي اتفقت مع اتحاد الكرة على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسى.

وتضمنت التعديلات على لائحة النظام الأساسى للجبلاية بند التجنيد فى شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وجرى التنسيق بين الجمعية العمومية والجبلاية من أجل إجراء تعديل على بند التجنيد وأن يكون المرشح تم إعفاءه نهائيا.

وشمل التعديل الثاني عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم التوافق مع الجمعية العمومية على أن تتضمن اللائحة عبارة 134 ناديا على الأقل.

فيما تقرر التعديل الثالث أن يكون خاص بـ بند الـ8 سنوات وألا يتم تطبيقه فى قادم الأيام بأثر رجعى.