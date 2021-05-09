جمال زوجة بدر بانون يخطف الأنظار على السوشيال في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت عزلان زوجة الدولي المغربي بدر بانون لاعب النادى الأهلى صورة لها وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

وظهرت غزلان بإطلالة انيقة نالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور وعلقت "عواشر مبروكة #رمضان_كريم#رمضان_يجمعنا #ليلة القدرخيرمن_ألف_شهر"



وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء الإثنين 10 - 5 -2021 لـ إستاد القاهرة لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 20 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويتبقى له جولتين مؤجلتين.