عادل إمام ومحمد سعد وصلاح جاهين.. محي إسماعيل "مش هتبطل ضحك".. عمري ما كنت طماع في شيء

لقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة واتصدي للشيطان بالقوة

الناس مش فاكرة غير افلامي الـ١٧.. وبسمة وهبة ترفع الراية البيضاء

عمري ما كنت طماع في شيء

وهذا سبب تفوق محمد سعد علي عادل إمام في الكوميديا

ومكنتش اعرف اني ضحية مقلب رامز جلال



كشف الفنان ممدوح إسماعيل، عن أنه يخاف من نفسه، قائلا :بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقائي بصلاح جاهين اكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم.



وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه".

وتابع الفنان ممدوح إسماعيل، إنه والتصدي له بكل قوة وأهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك اية".

وتحدث الفنان ممدوح إسماعيل، مشواره الفتى، مؤكدا أنه عمل على تقديم أعمال فنية ذات قيمة وانتشار واسع.

وأضاف إسماعيل، أن :" الناس مش فاكرة غير افلامي وعددهم ١٧ فيلم، ل١٧ قضية تم عرضهم على منهج علمي، لافتا إلى أن يعمل على تقديم أعمال فنية توصل رسالة وأهداف تفيد الجمهور.

فيما ردت عليه الاعلامية بسمة وهبة، رافعة ورقة بيضاء اللون، قائلة :"انا برفع الراية البيضاء لمحي إسماعيل خلاص، وانت ليك أعمال كبيرة ذات قيمة لذلك حرضنا انا تكون معانا في العرافة".





كشف الفنان ممدوح إسماعيل، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه شخص ليش لدى علاقات واسعة في الوسط الفني.

وأضاف إسماعيل، أن :"عمري ماكنت طماع في شيء، وهدا الأمر واضح في أعمالي الفنية واختار دائما ما اريد بدون اي تحيز واختياري يعتمد على النوعية واخد قرش وخلاص".

وتابع الفنان، أنه :"أعيش حياة كلها انسانية ورقي وسعيد جدا ومصالح مع نفسي وليش لدى اي صلة بالوسط الفني منذ ٤٠ عاما وليس لدي وقت للعلاقات واعتبرها نميمة"، متابعا أنه :" ظهوري مع رامز جلال تم بدون معرفتي في المقلب، والعنف أصبح جزء قوي جدا من التركيبة بتاعتنا وحتى الأطفال وهذا أمرا يستدعي الحذر".

فيما وجهت الاعلامية بسمة وهبة، سؤالا للفنان ممدوح إسماعيل، قائلة :"هو في إيه"، ليرد عليها :" انا معرفش انا جاي هنا ليه" ، ولم تستطع وهبة امتلاك نفسه ودخل في نوبة ضحك.

صفق الفنان الكبير محي إسماعيل، للكاتب الصحفي والإعلامية مفيد فوزي، بعد انتقاد الاخير له.

وقال إسماعيل، إنه مفيد فوزي قال عني" ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة" ولكنه يقصد الزعامة وهذا أمرا أعجبني واحب مفيد فوزي جدا".

فيما أكد الفنان محي إسماعيل، إنه شخص قوي ولا أشعر بالندم تماما في حياتي، لافتا إلى أنه تم تسجيل فيديو لي بدون اذني اتحدث فيها عن الفنان تامر حسني واحترم تامر حسني كثيرا وشخص احبه كثيرا.

وأضاف إسماعيل،، أن :"السوشيال ميديا بوظت الدنيا وفيها حدث التحرر وليس الحرية وكثيرين لا يفهمون الفرق بينهما"، متابعا أنه :"أي فنان يريد أن يثبت وجودة جيدا لابد أن يكون لديه أعداء، وحقد الآخرون سبب جلوسي في البيت اربع أعوام كاملة".

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل امام من خلال الحركة.

وأضاف إسماعيل، أنه محمد سعد قدم حركات بهلونية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

وتابع الفنان محي إسماعيل، إنه واتصدي له بكل قوة واهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك آية".

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل إمام من خلال الحركة.

وأضاف إسماعيل، أنه محمد سعد قدم حركات بهلوانية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

فيما كشف الفنان ممدوح إسماعيل، عن أنه اخاف من نفسي بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم مع حبي الشديد له.



وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه"