عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عادل إمام ومحمد سعد وصلاح جاهين.. محي إسماعيل "مش هتبطل ضحك".. عمري ما كنت طماع في شيء

صدى البلد
  • لقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة واتصدي للشيطان بالقوة
  • الناس مش فاكرة غير افلامي الـ١٧.. وبسمة وهبة ترفع الراية البيضاء
  • عمري ما كنت طماع في شيء
  • وهذا سبب تفوق محمد سعد علي عادل إمام في الكوميديا 
  • ومكنتش اعرف اني ضحية مقلب رامز جلال 


كشف الفنان ممدوح إسماعيل، عن أنه يخاف من نفسه، قائلا :بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقائي بصلاح جاهين اكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم. 


وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه".

 

وتابع الفنان ممدوح إسماعيل، إنه والتصدي له بكل قوة وأهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك اية".

 

وتحدث الفنان ممدوح إسماعيل، مشواره الفتى، مؤكدا أنه عمل على تقديم أعمال فنية ذات قيمة وانتشار واسع.

 

وأضاف إسماعيل، أن :" الناس مش فاكرة غير افلامي وعددهم ١٧ فيلم، ل١٧ قضية تم عرضهم على منهج علمي، لافتا إلى أن يعمل على تقديم أعمال فنية توصل رسالة وأهداف تفيد الجمهور.

فيما ردت عليه الاعلامية بسمة وهبة، رافعة ورقة بيضاء اللون، قائلة :"انا برفع الراية البيضاء لمحي إسماعيل خلاص، وانت ليك أعمال كبيرة ذات قيمة لذلك حرضنا انا تكون معانا في العرافة". 
 


كشف الفنان ممدوح إسماعيل، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه شخص ليش لدى علاقات واسعة في الوسط الفني.

وأضاف إسماعيل، أن :"عمري ماكنت طماع في شيء، وهدا الأمر واضح في أعمالي الفنية واختار دائما ما اريد بدون اي تحيز واختياري يعتمد على النوعية واخد قرش وخلاص".

وتابع الفنان، أنه :"أعيش حياة كلها انسانية ورقي وسعيد جدا ومصالح مع نفسي وليش لدى اي صلة بالوسط الفني منذ ٤٠ عاما وليس لدي وقت للعلاقات واعتبرها نميمة"، متابعا أنه :" ظهوري مع رامز جلال تم بدون معرفتي في المقلب، والعنف أصبح جزء قوي جدا من التركيبة بتاعتنا وحتى الأطفال وهذا أمرا يستدعي الحذر".

فيما وجهت الاعلامية بسمة وهبة، سؤالا للفنان ممدوح إسماعيل، قائلة :"هو في إيه"، ليرد عليها :" انا معرفش انا جاي هنا ليه" ، ولم تستطع وهبة امتلاك نفسه ودخل في نوبة ضحك.

 

صفق الفنان الكبير محي إسماعيل، للكاتب الصحفي والإعلامية مفيد فوزي، بعد انتقاد الاخير له.

وقال إسماعيل، إنه مفيد فوزي قال عني" ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة" ولكنه يقصد الزعامة وهذا أمرا أعجبني واحب مفيد فوزي جدا".

 

فيما أكد الفنان محي إسماعيل، إنه شخص قوي ولا أشعر بالندم تماما في حياتي، لافتا إلى أنه تم تسجيل فيديو لي بدون اذني اتحدث فيها عن الفنان تامر حسني واحترم تامر حسني كثيرا وشخص احبه كثيرا.

 

وأضاف إسماعيل،، أن :"السوشيال ميديا بوظت الدنيا وفيها حدث التحرر وليس الحرية وكثيرين لا يفهمون الفرق بينهما"، متابعا أنه :"أي فنان يريد أن يثبت وجودة جيدا لابد أن يكون لديه أعداء، وحقد الآخرون سبب جلوسي في البيت اربع أعوام كاملة".

 

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل امام من خلال الحركة.

 

وأضاف إسماعيل، أنه محمد سعد قدم حركات بهلونية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

 

 

وتابع الفنان محي إسماعيل، إنه واتصدي له بكل قوة واهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك آية".

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل إمام من خلال الحركة.

 

وأضاف إسماعيل، أنه محمد سعد قدم حركات بهلوانية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

 

فيما كشف الفنان ممدوح إسماعيل، عن أنه اخاف من نفسي بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم مع حبي الشديد له.


وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه"

 

 

 

أخبار التوك محي إسماعيل

موضوعات متعلقة

بعد انتقاده له.. محي إسماعيل يصفق لمفيد فوزي ويبدي إعجابه به

ترشيحاتنا

وزارة الصحة: لم نرصد أي إصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا داخل مصر

مجلس الأمن الدولي يبحث تصعيد الصراع في القدس .. غدا

بعد عرضها في الاختيار 2.. القصة الكاملة لتفجير الدرب الأحمر واستشهاد المقدم رامي هلال

أحمد فتحي يتعرض لإصابة دموية في لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

البحوث الفلكية يعقد مؤتمر "أونلاين" لتوضيح آخر تطورات الصاروخ الصيني.. غداً

الصحة: مطار القاهرة يستقبل مليونا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ..غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ