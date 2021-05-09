فوائد صحية غير متوقعة لتناول فاكهة المانجو ..تعرفى عليها

فاكهة المانجو من الفواكه التى تحمل العديد من الفوائد الصحية الغير متوقعة فهى من الفواكه التى تساعد على ترطيب الجسم ، وتحسين الهضم ، والحفاظ على صحة الجلد وغيرها من المشاكل التي تنشأ بشكل رئيسي خلال فصل الصيف.

إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول فاكهة المانجو يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



. ترطب الجسم



يحتوي المانجو على 83.5 جرام من الماء لكل 100 جرام ويساعد تناول عصير المانجو ، وخاصة عصير المانجو الخام في علاج مشاكل الصيف مثل ضربات الشمس بسبب محتواها المائي

. توفير الطاقة



يعتبر عصير المانجو أيضًا من العصائر الغنية بمضادات الكسدة والفيتامينات لذا تعد مصدرًا للطاقة خلال فصل الصيف.

. خفض درجة حرارة الجسم



تعتبر ضربة الشمس أحد عوامل الخطر الرئيسية في الصيف خاصة وأنة درجة الحرارة قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية. ويساعد المحتوى العالى للماء فى فاكهة المانجو فى ترطيب الجسم وتقليل حراراته والوقاية من مضاعفات الشعور بالجفاف بسبب حرارة الجو فى الصيف



. خفض معدل ضربات القلب



يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى زيادة معدل ضربات القلب خلال موسم الصيف. وفقًا لدراسة ، تلعب المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم دورًا مهمًا في التنظيم الطبيعي لضغط الدم.

يحتوي كل من المانجو على كميات متساوية من الصوديوم والمغنيسيوم ، لكن المانجو تحتوي على كمية أكبر قليلاً من البوتاسيوم والكالسيوم

. يعالج البشرة الجافة في الصيف



فاكهة المانجو تحتوى على فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس وتعزيز إنتاج الكولاجين. نظرًا لأن الحرارة الزائدة في الصيف يمكن أن تسبب مشاكل جلدية مثل الجلد الجاف والجلد وحب الشباب وحروق والتهابات الجلد ، مما قد يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وصحتها