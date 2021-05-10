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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم... جامعة حلوان تتابع دورة إعداد القيادات الراغبين التقدم لمنصب عميد كلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتابع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فاعليات اول برنامج تدريبي لإعداد القيادات بجامعة حلوان وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات حيث أقر مجلس الجامعة أن اول برنامج سيقام لأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

ويقام برنامج تدريبي لإعداد القيادات بجامعة حلوان للسادة أعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ دكتور والراغبين في الترشح لمنصب عمداء الكليات وفقا للشروط الموضوعة من المجلس الاعلى للجامعات.


أوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

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وحدد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مواعيد إقامة الدورة التدريبية والتى تقام ابتدأ من يوم الأحد الموافق 9 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء بنظام الحضور فى المركز.

جدير بالذكر انه قد نظمت جامعة حلوان قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط..

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا وجهت كلية الطب برنامج تثقيفى حول أبعاد الموضوع من خلال أساليب الوقاية من المرض، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأيضا القاء الضوء على اللقاحات المتوفرة وأساليب التسجيل للحصول على اللقاح فضلاً عن تصحيح الأفكار المغلوطة عن اللقاح وتشجيع المواطنين على الالتزام بالكمامة والتباعد والتغذية السليمة وشارك في الندوة ا.د سمر محمود وا.د ولاء زين العابدين.

جامعة حلوان المجلس الاعلى للجامعات أعضاء هيئة التدريس

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