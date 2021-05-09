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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

صدى البلد

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا بتعيين سهيل بن عبد العزيز محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بمرتبة وزير، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل منذ قليل.

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442.

وحينها أصدر الملك سلمان أمرًا بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.

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كما تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها - بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

 

 

السعودية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أخبار السعودية الأن

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