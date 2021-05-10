اليوم انتهاء التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم بـ جامعة عين شمس

أعلنت لجنة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم (كاملا- نصفه- ثلثه- الخمس أجزاء الأولى من القرآن)، والثقافة الإسلامية، والأحاديث النبوية، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم للمسابقة، هو يوم 10 مايو الجاري.



ونوهت لجنة النشاط الثقافي، بأنه يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة؛ سرعة التوجه لرعاية الشباب الكليات، لمعرفة الشروط والجوائز.

الجدير بالذكر تنظم وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال (iHub)، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث، وبالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل تدريبية، تحت رعاية أ.د محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.مرضوى قطيط، مدير الوحدة.

و أوضحت أ.د.م.رضوى قطيط، مدير الوحدة، أن ورشة العمل تستضيف أحد خريجي كلية الألسن وأحد أنجح رواد الأعمال في مصر، أ.محمد ناجي، صاحب "مقر" و مؤسس شريك لمنصة "الرحلة"، خبير في مجال الاستراتيجيات، ونماذج الأعمال، وعمليات التطوير والتسويق والإدارة المجتمعية، وذلك في تمام الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ١٠ من مايو الجاري، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، على أن يحتسب الحضور ضمن دورات التدريب الميداني.