زراعة الوادى الجديد : توريد 144 ألف طن قمح لصوامع التخزين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد الانتهاء من توريد 144296 طنًا قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة حيث جرى توريد 22910 أطنان إلى صومعة الخارجة كما استقبلت صومعة شرق العوينات 35645 طنًا ليصل إجمالى ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 58555 طنًا كما تم توريد 85741 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة.

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد ان إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح بلغت254011 فدان بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات حيث بلغت 126135 فدان والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدانًا .

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وأضاف مرسى أن المحافظة تشهد طفرة فى زيادة المنزرع من القمح نتاجا لطرح اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم حزمة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضى المنزرعة قمح، وفى حال زراعة 75% من الأراضى المخصصة يتم تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يجرى تشكيلها بمراكز المدن.

من جانب آخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، رفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والوحدات العلاجية واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال أي حالة طوارئ، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إنه خلال موجات الطقس الحار التي تضرب مصر، فإن الصائم يكون معرضا لبعض الأضرار الصحية الناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، وهي كالتالي: ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها: ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، أيضًا سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأشار محروس، إلى أن هناك أعراضا تحدث نتيجة التعرض المفرط لدرجات الحرارة المرتفعة وقلة تناول المياه خصوصا في أوقات الصيام، قد لا يتمكن الجسم من تنظيم درجة حرارته نظرا لأن الحرارة الخارجية المكتسبة مرتفعة للغاية، وتتمثل أعراضها في ضيق في التنفس والشعور بالتعب والإعياء الشديد والتعرق الكثير في الجسم والدوخة والزغللة، النزلات المعوية.