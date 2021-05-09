لعبة نيوتن الحلقة 27 .. زواج محمد ممدوح وأمينة خليل

شهدت الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث ومنها قيام حازم “ محمد ممدوح ” بالذهاب إلى منزل مؤنس “ محمد فراج ” والحصول على ابنه إبراهيم .

كما شعر مؤنس بالندم بعد ما فعله مع هنا “منى زكى ” ، خاصة عندما شاهد أنها قامت بنقل ملابسها إلى غرفتها .

إما حازم فقد تزوج امينة “ عائشة بن أحمد ” فى ظل تعبها المستمر ، وقد حدثت مشادة كلامية بينه وبين بدر “ سيد رجب ” ، إذ أعتبره أنه المسؤول عن مرض أمينة .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن ، العديد من الأحداث ، ومنها قيام بدر "سيد رجب" بالكشف عن قتل حازم “ محمد ممدوح “ لـ شاهين إلى مؤنس "محمد فراج " عن طريق الخطأ.

وبعد معرفة مؤنس هذه الواقعة ذهب الى حازم فى محاولة لتهديده بالابلاغ عنه فى حال عدم طلاقه لـ هنا "منى زكى " ، مما دفع الأول لمصارحته بأنه طلق هنا .

وبعد معرفة مؤنس مسألة طلاق هنا ، حاول أن يقوم بإغتصابها ، إلا أنها رفضت وذهبت إلى حازم للاسنتجاد به ، خاصة وأنها لم تأخد ابنها إبراهيم من شقة مؤنس .

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.