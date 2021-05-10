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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأطعمة المسلوقة وفوائد صحية غير متوقعة تعرفى عليها

صدى البلد


إذا كنت ترغب في تناول طعام صحي ، تعد الأطعمة المسلوقة هي الخيار الأفضل لك. يساعدك على الأطعمة في الحفاظ على أقصى قدر من القيمة الغذائية فيمكن للقلي أن يدمر العناصر الغذائية الموجودة داخل الطعام. إليك  الفوائد الصحية لتناول الأطعمة المسلوقة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

1. البطاطس: 

 

يعتبر سلق  البطاطس  أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي . يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء معدتك دون القلق بشأن زيادة الوزن.

 

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2. البيض: 

 

البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق مفيد للغاية لصحتك ، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. أضف قليلًا من الفلفل جعل البيض أكثر لذة وصحة.

3. الفاصوليا الخضراء: 

تحتوي الفاصوليا الخضراء المسلوقة على 4.0 جرام من الألياف ، وبعضها من الألياف القابلة للذوبان. قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول الكلية. قد تدعم أيضًا صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات 

4. البقول:

 أظهرت الدراسات أن تناول البقول المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، ويقلل من ضغط الدم ويساعد في إدارة وزن الجسم ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب. 

5. الذرة: 

تحتوي الذرة المسلوقة على فيتامينات ب الصحية ، والتي تعتبر مهمة لصحتك العامة . كما تزود الذرة أجسامنا بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز.

6. البروكلي:

 يمكن غلي البروكلي وجميع الخضروات  الأخرى قبل الأكل لتحسين فوائده. البروكلي غني بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد والبوتاسيوم. كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى

7. الجمبري: 

يعتبر الجمبري أو أي نوع من المأكولات البحرية الأخرى أفل قيمة غذائية  عندما يتم سلقه. الحرارة الزائدة تدمر المعادن الحساسة الموجودة في هذه الأطعمة  أضف الجمبري المسلوق إلى الكاري أو الحساء

المسلوقة البيض الفاصوليا الخضراء البقول المسلوقة البطاطس المسلوقة

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