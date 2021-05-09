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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة إطلاق صاروخين من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية واعتراض أحدهما | فيديو

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد،  إطلاق صاروخين من قطاع غزة، اعترض أحدهما نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

 

أعلن الجيش أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل وفي منطقة قريبة من قطاع غزة ، تحذر من هجوم صاروخي محتمل.

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إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل

وجاء في البيان "فيما يتعلق بالتقارير السابقة عن انطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان والمنطقة المحاذية لقطاع غزة ، نؤكد إطلاق صاروخين من قطاع غزة".

 

وبحسب الجيش، اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي صاروخًا واحدًا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا اسرائيليين.

في وقت سابق من اليوم، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ آخر من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وبحسب ما ورد، سقطت المقذوفة في حقل في الساعات الأولى من يوم الأحد. 

 

وردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في جنوب غزة.

 

وبالإضافة إلى ذلك، حاصرت تل أبيب منطقة الصيد قبالة سواحل غزة ، ومنعت سفن الصيد الفلسطينية من الخروج إلى البحر ، بسبب إطلاق الصواريخ بشكل متكرر.

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