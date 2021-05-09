التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وإنبي بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم لكن تمكن لاعبو إنبي من التصدي لكافة الهجمات.

وشن لاعبو الاتحاد السكندري العديد من الهجمات على مرمي شباك إنبي طوال أحداث الشوط الثاني ولكن تمكن لاعبو الفريق البترولي من التخلص منها .

وبهذه النتيجة يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركزالسادس برصيد 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي،صبري رحيل،عمار حمدي،السيد سالم.

خط الوسط: خالد الغندور،مروان عطية،حسام عاشور.

الهجوم: الصباحي،اوكوي،روماريو

بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمود جاد.

الدفاع: على فوزي، رامي صبري، إبراهيم القاضي، مصطفي دويدار.

الوسط: كريم طارق، أحمد العجوز، مصطفى شكشك، مصطفي شلبي.

الهجوم: دينو بيتر، جون أوكوي.