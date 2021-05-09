باريس سان جيرمان يقترب من خسارة لقب الدوري الفرنسي بتعادله مع رين

فرض فريق رين التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 لبطولة الدوري الفرنسي.

البرازيلي نيمار دا سيلفا افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 70، سجل جويراسي هدف التعادل لـ رين بضربة رأسية رائعة من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله بورجويه من الجهة اليمنى، فشل نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان في التعامل معها، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وأكمل باريس سان جيرمان المباراة منقوصًا من خدمات بيرسنال كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 87 بعد تدخله العنيف على دوكو لاعب فريق رين.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 76 في المركز الثاني خلف ليل بفارق 3 نقاط، فيما رفع رين رصيدهم للنقطة 55 في المركز السابع، وبذلك أصبح ليل في حاجة للحصول على 4 نقاط فقط من آخر جولتين للحصول على لقب الدوري الفرنسي.