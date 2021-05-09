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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: مطار القاهرة يستقبل مليونا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ..غدا

صدى البلد

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تعاقدت بالفعل على 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي، موضحا أن أول شحنات لقاح سبوتنك الروسي تصل مصر خلال شهر مايو.

وأضاف “مجاهد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن لقاح جونسون أند جونسون متوقع أن يتواجد في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي موضحا أن اتفاقية التوقيع مع سينوفاك تتيح إنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الأول.

وأوضح “مجاهد” أن هناك فريق عمل بين مصنع سينوفاك الصيني ومصنع فاكسيرا بدعم من مجلس الوزراء لتواصل الشركة استثماراتها وهذا ما يضاعف قدرة مصر على مواكبة كافة التغيرات البحثية والكفاءات التكنولوجية والقدرة على التصنيع.

 

أكد “مجاهد” أن مصر تستقبل غدا مليونا و700 ألف  جرعة من لقاح أسترازينيكا عن طريق مطار القاهرة، لافتا إلى أن شركة فاكسيرا تعد صمام الأمان في مصر.

 

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