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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يتعادل سلبيا مع المقاصة ويحافظ على المركز الرابع بالدوري

مباراة المصري والمقاصة
مباراة المصري والمقاصة

تعادل فريق المصري البورسعيدي سلبيا مع نظيره فريق مصر المقاصة فى المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

 

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى من جانب لاعبى الفريقين غلب عليها التحفظ والجانب الدفاعي ولم تسنح إلا فرص قليلة على حراس المرمى.

 

ومنح الدولي جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب مصر المقاصة محمد الدسوقي فى الدقيقة 15.

 

كما أشهر الحكم الدولي جهاد جريشة البطاقة الصفراء إلى لاعب فريق المصري إسلام عطية فى الدقيقة 35 لارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي مصر المقاصة.

 

ويسعى فريق المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على مركزه في جدول الترتيب بالمركز الرابع وحظوظ تواجده في البطولات الإفريقية الموسم المقبل .

 

وواصل فريق مصر المقاصة نزيف النقاط بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش فى الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد.


ويحتل فريق المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد التعادل أمام المقاصة برصيد 33 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق مصر المقاصة إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

 

 

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