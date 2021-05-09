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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشفي مصرللطيران تحصل علي تسجيل اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران

هنأ الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لحصول مستشفي مصر للطيران على موافقة الهيئة العامة المصرية للاعتماد و الرقابة الصحية علي تسجيل المستشفى للاعتماد بعد اجتيازها متطلبات التسجيل وذلك للمرة الأولى في تاريخ المستشفى.

 

 تقدم الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى مصر للطيران علي مجهوداتهم المخلصة والتي كللت بالنجاح بعد الحصول علي الموافقة لتسجيل هذا الاعتماد الذي يعكس مستوي الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وعملاء المستشفي من خارج القطاع . 


دعا الدكتور أيمن صلاح  الجميع إلى مواصلة بذل أقصى مجهود من أجل تحقيق النجاح في اجتياز المستشفى لاختبارات الاعتماد العام المقبل.

الطيار عمرو أبوالعينين مستشفي مصرللطيران مصرللطيران شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

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