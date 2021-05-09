طلائع الجيش يتفوق على زعيم الفلاحين بثلاثية في لقاء مثير

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي غزل المحلة وطلائع الجيش بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري .

تقدم للطلائع مهند لاشين في الدقيقة 33، ليعود المحلة سريعا ويتعادل في الدقيقة 37 عن طريق هشام عادل ليعود عمرو جمال ويحرز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 43 ويعلن تقدم فريقه في الشوط الأول.

وفي الدقيقة “74”، أحرز عمر جمال الهدف الثالث في شباك غزل المحلة ليعلن تقدم فريقه في بثلاثية في هذا اللقاء

وبهذه النتيجة تواجد طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز السابع برصيد 30 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري

وخاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : عمرو شعبان

الدفاع :محمد سامي ، احمد عيد ، فتحي مبروك ، يحيي حامد ”

الوسط : أحمد الشيخ، أحمد الندرى ,عبده يحي , هشام بلحة , أحمد عادل

الهجوم : إسلام فؤاد

