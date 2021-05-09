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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

صدى البلد

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل  سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد بولاية كولورادو.

 

قالت الشرطة في بيان لها نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية: "سبعة أشخاص بينهم الجاني قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية فجر الأحد (حسب التوقيت المحلي)، بعد أن هاجم مطلق النار حفل عيد ميلاد حيث كانت صديقته بين المدعويين".

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وأشارت الشرطة إلى إنها عثرت في مكان الحادث على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه.

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