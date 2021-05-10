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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد نهائي كأس مصر للميني فوتبول

صدى البلد

 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، نهائي بطولة كأس مصر  للميني فوتبول التي نظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال شهر رمضان المبارك.

حضر المباراة أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، ونائب رئيس الاتحاد اللواء طبيب محمد رضا عوض، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أقيمت المباراة النهائية على الملعب الرئيسي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وجمعت كلاً من نادي جزيرة الورد من المنصورة ضد فريق الأمل من محافظة القاهرة، وانتهت المباراة بنتيجة 3 أهداف نظيفة لصالح فريق مركز شباب الأمل.

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول عقب نهاية المباراة بتوزيع الميداليات على فريق مركز شباب باسوس صاحب المركز الثالث، و ميداليات المركز الثاني لفريق نادي جزيرة الورد، وكأس البطولة وميداليات المركز الأول على لاعبي فريق الأمل، بالإضافة إلى جوائز هداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت بطولة كأس مصر الأولي للميني فوتبول قد انطلقت في العاشر من رمضان الجاري  في إطار الاحتفال بذكري إنتصارات  العاشر من رمضان "انتصار حرب أكتوبر المجيدة"، وذلك بمشاركة 52 فريقاً من مختلف محافظات الجمهورية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس مصر للميني فوتبول أحمد سمير سليمان

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وزير الرياضة يشهد نهائي كأس مصر للميني فوتبول

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