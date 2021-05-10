كارتيرون يعقد جلسة مع شيكابالا

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم بأحد ملاعب التجمع الخامس.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية لشيكابالا وبعض التعليمات لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء المرتقب غدا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بالأمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

