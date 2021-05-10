كارتيرون يعقد جلسة مع شيكابالا
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم بأحد ملاعب التجمع الخامس.
وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية لشيكابالا وبعض التعليمات لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء المرتقب غدا.
ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بالأمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.