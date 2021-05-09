البحوث الفلكية يعقد مؤتمر "أونلاين" لتوضيح آخر تطورات الصاروخ الصيني.. غداً

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية مؤتمرا علميا "أونلاين" غدا الاثنين الموافق 10من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، وذلك لتوضيح بعض الجوانب الفنية ، الخاصة بتطورات صاروخ الفضاء الصيني والذى سقط في المحيط الهندي صباح اليوم الأحد.



يأتي ذلك في إطار الدور الذى يقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في التغطية والمتابعة، بواسطة الباحثين المتخصصين لشرح تلك الجوانب ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين بهذا الشأن.

ويمكن للراغبين في المتابعة الدخول من خلال الرابط التالي:

http://www.nriag.sci.eg/nriag-live/

وكانت البيانات قد أكدت ، أن الصاروخ الصيني قد سقط في المحيط الهندي في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة يوم 9 مايو 2021.