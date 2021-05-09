المستشفيات الجامعية: نمتلك 4400 سرير رعاية و 3000 جهاز تنفس صناعي

شدد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على ضرورة دعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية .

وقال عبد الغفار أن أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالى 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.

و طالب الدكتور حسام عبد الغفار بتوجيه الدعم أيضا لمخصصات الباب السادس " شراء الأصول غير المالية و الاستثمارات " من أجل تجهيز المستشفيات التى ستنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أن الدعم الموجه لتطوير المستشفيات التى ستطبق المنظومة يذهب لمستشفيات وزارة الصحة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى " والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022 .



الجدير بالذكر ان الاجتماع شهد حضور وزير التعليم العالى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات .

