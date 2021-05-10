السفير حسام زكي: إسرائيل لديها رغبة فى انتزاع حي الشيخ جراح من يد الفلسطينيين واستكمال الاحتلال للقدس

قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لديها رغبة فى إنتزاع حي الشيخ جراح من يد الفلسطينيين واستكمال الاحتلال للقدس.



أوضح أن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يستخدم كل الأساليب السياسية المتاحة لوقف الهجمة الاستيطانية، مشيرا إلي أنهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون تعاونا للقيام بحملة إعلامية كبيرة في العالم لكشف الهجمات الاستيطانية لإسرائيل".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" هناك هجمات إستيطانية علي المسجد الأقصي وعلي حي الشيخ جراح، مضيفا:" اسرائيل لديها رغبة في إنتزاع حي الشيخ جراح من يد الفلسطينين وإستكمال الإحتلال للقدس الشرقية.

وأوضح:" الجانب الفلسطيني طلب رفع إجتماع الجامعة العربية لمستوي وزراء الخارجية العرب نظرا لخطورة الوضع".

وأكمل:" منذ سنوات حذرنا من تحول الصراع السياسي إلي ديني لانه سيتسبب في كوراث، لافتا إلي أن إسرائيل لم يعد لديها سيطرة علي حركة الإستيطان لانهم أصبحو ممثلين بقوة في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف:" هناك إنفجار حدث علي الأرض بسبب تصرفات الإستيطان من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، معقبا:" قوات الإحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من أداء الشعائر في المسجد الأقصي وهو أمر مرفوض".