يمارسون جرائم حرب وتقهير.. رئيس هيئة المرابطين بالقدس يكشف عن الوضع داخل القدس

قال يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالقدس، إن قوات الاحتلال الإسرئيلي تنفذ تغول جديد ضد الاهالي والسكان، بالإضافة إلى تصعيد الاقتحامات داخل المسجد الأقصى.



وأضاف “مخيمر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الترحيل والتهجير للسكان بشكل يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وتقهيرعرضي، موضحا أن قوات الأحتلال تقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية داخل القدس ولا يكتفون بهذه الوحدات ويقومون بتهجير المواطنين والأهالي.



وأوضح أن القوت الإسرائيلي كانت تنتظر قرار التهجير اليوم، ولكن بفعل التجمهر والتضامن الجماهيري قامت المحكمة الإسرائيلية بتعليق أصدار القرار إلى فترة غير محددة.



وأشار إلى أن القدس مدينة عربية محتلة ومهما حدث ستظل أرض عربية، وسنظل نذكر العالم بهذه الحقيقة.



