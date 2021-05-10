بيان خاص بتوزيع وجبات إفطار الصائمين في محطة الشهداء

رصدت عدسات موقع "صدى البلد" الإخباري قيام أعضاء جمعية رسالة بتوزيع وجبات إفطار الصائمين في محطة مترو الشهداء أمس الأول الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.

وبخصوص الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية هذا الحدث، كانت التعليمات من مسئولي المحطة بعدم توزيع تلك الوجبات على الأشخاص التي ترتدي ملابس تعود لرجال الأمن لمخالفة ذلك للتعليمات والقوانين التي تمنع تصويرهم دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المسئولة.

وتتضمن الحملة توزيع الوجبات يوميًا، بإشراف العميد حسام السيسس رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ووزعت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصري، وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميًا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية (محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم وقت أذان المغرب.

وتستهدف هذه الحملة توزيع 40 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكه الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.