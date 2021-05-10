عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيان خاص بتوزيع وجبات إفطار الصائمين في محطة الشهداء

صدى البلد

رصدت عدسات موقع "صدى البلد" الإخباري قيام أعضاء جمعية رسالة بتوزيع وجبات إفطار الصائمين في محطة مترو الشهداء أمس الأول الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.

وبخصوص الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية هذا الحدث،  كانت التعليمات من مسئولي المحطة  بعدم توزيع تلك الوجبات على الأشخاص التي ترتدي ملابس تعود لرجال الأمن لمخالفة ذلك للتعليمات والقوانين التي تمنع تصويرهم دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المسئولة.

وتتضمن الحملة توزيع الوجبات يوميًا، بإشراف العميد حسام السيسس رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ووزعت  إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصري، وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميًا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية (محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم وقت أذان المغرب.

وتستهدف هذه الحملة توزيع 40 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكه الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

ترشيحاتنا

العراق.. تعرض صحفي قناة محلية لمحاولة اغتيال

8 ملايين و600 ألف .. بالأسماء عمرو أديب يعلن إجمالي تبرعات حملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل

ضياء السيد يكشف سبب مشاهد التوتر في لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويؤكد: "عامر عامر لم يُعطل اللعب"

نقابة الصحفيين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي عليهم

ضياء السيد: المهم أركن الأتوبيس بدون مخالفات.. و "زعقت" للعيبة لهذا السبب فنجحنا في الفوز

راحة سلبية لسيراميكا كليوباترا بعد رباعية بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

عمرو أديب: النهارده هعمل أهم حلقة بعملها من ٢٠ سنة وبعملها في كل مكان وتحت أي ظروف .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ