فضيحة التسريب الصوتي لـ جواد ظريف تقضي على مستقبله كـ رئيس لـ إيران | تقرير

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الأحد ، نقلاً عن عضو في لجنة الأمن القومي، أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لن يترشح لرئاسة البلاد "بأي شكل من الأشكال".

وسقط وزير الخارجية الإيراني، بعد تسريب تسجيلات له وهو يلقي بملاحظات انتقادية على الجنرال الراحل في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفتحت طهران تحقيقا في التسريب، حيث أشار الرئيس حسن روحاني إلى أن التسجيل تم الإفراج عنه للإضرار بالحكومة الإيرانية.

وقال ظريف، الذي كان حاضرًا في الاجتماع لشرح ملفه الصوتي، إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة''، حسبما قال عضو لجنة الأمن الذي لم يذكر اسمه لشبكة IRIB.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2021 في طهران في 18 يونيو ، مع فتح باب التسجيل في 12 مايو.

واعتبر البعض ظريف مرشحًا إصلاحيًا محتملاً ، وفقًا لتقرير وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية في أوائل مايو.

وفي رسالة رسمية، قام طاهر نجاد، ممثل الحزب في جبهة الإصلاح الإيراني، بتسمية كمرشحين للرئاسة رسمياً إسحاق جهانجيري، محسن هاشمي ومحمد جواد ظريف، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة السياسية وونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن عضو في حزب وكلاء البناء "علي جمالي" المجلس المركزي.

لكن في الآونة الأخيرة، وجد ظريف نفسه في مرمى النيران بعد إصدار تسجيل صوتي يُسمع فيه وهو يلقي ملاحظات مثيرة للجدل حول الجنرال الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ، ينتقد بعض أفعاله.

وبعد الانتقادات التي وجهت بشأن التسجيل الصوتي المسرب ، والذي أفادت طهران بأنه تم الإفراج عنه لإلحاق الضرر بالحكومة الإيرانية ، اعتذر ظريف عن تصريحاته ، لا سيما مطالبة أفراد عائلة سليماني بالعفو عنه.

وصرح ظريف بعد مواجهة رد فعل عنيف: "لقد كنت أصرخ بقوة وإنسانية وسلمية وشجاعة الشهيد سليماني ، ليس فقط أمام الشعب الإيراني العظيم وليس اليوم فقط ، ولكن أمام العالم بأسره ولأكثر من عقدين من الزمن". تصريحاته.

وأمرت طهران بفتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن تسريب التسجيل الصوتي.