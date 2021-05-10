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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

شوهت وجهها.. عراك عنيف بين سيدتين يقضي على مستقبل عارضة أزياء

صدى البلد

تركت عارضة أزياء فائقة الجمال بـ ندوب وجروح عميقة في وجهها ستعيش معها مدى الحياة، وذلك بعد أن طعنتها امرأة أخرى بمفك في هجوم انتقامي وعراك عنيف.

عانت عارضة الأزياء "ستايسي دولان" البالغة من العمر 38 عامًا ، من ثقب في الجانب الأيسر من الوجه أسفل العين ، وتمزق 1 سم في الركبة اليسرى، وكدمات وتورم في أعلى الذراع اليمنى بعد الهجوم العنيف.

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تعرضت"دولان"  للطعن من قبل "شارون ماثر" البالغة من العمر 49 عامًا ، والتي واجهتها داخل منزلها واتهمتها بـ استغلال صديق أعطى عارضة الازياء الضحية المال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

الآن تقول "دولان" التي تقدمت في سلسلة من المنشورات بما في ذلك مجلة Front و Twisted Edge و The Daily Sport ، أنها مشوهة ولم يعد بإمكانها التقاط صور عن قرب للوجه بسبب ندبة على شفتها ووجهها.

وقالت "دولان" وهي أم لطفلين:"منذ الحادث ، أثر ذلك على ثقتي وعلى طريقي. لقد جعلني أكثر وعيا لكوني وحيدة. لم أعد أستخدم الباب الأمامي لدخول منزلي أو الخروج منه".

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واكملت :"لقد شُفيت إصاباتي لكن الإصابة في وجهي جعلتني أشعر وكأنني مصاب بتلف في أعصاب شفتي العليا ، أشعر وكأنني دائمًا ما أعاني من شفة سمينة".

كما أوضحت :"لا تزال هناك ندبة طفيفة يمكن رؤيتها عن قرب ولكن يمكن تغطيتها بالمكياج، ومع ذلك ، فأنا أدرك حقيقة أن لدي هذه الندبة وأنا الآن مدرك لها حقًا. أنا أدرك أيضًا كيف أثر ذلك على مسيرتي في عرض الأزياء وأعلم الآن أنه لم يعد بإمكاني قبول العمل الذي يتطلب مني الحصول على لقطات عن قرب للوجه".

لدي ندبتان صغيرتان على ساقي أدركهما. أشعر أيضًا أن الندبة على وجهي ربما فقدت عملي.

ندوب جروح عارضة أزياء عراك عنيف هجوم

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