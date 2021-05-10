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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيدان ينفجر غضبا بسبب القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

صدى البلد

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غضبه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أنا غاضب للغاية، نحن مستاؤون. يجب توضيح قاعدة لمس الكرة لليد، إنها معقدة."

وأضاف:"أنا لا أفهم قاعدة لمس اليد، إذا كانت كرة ميليتاو ركلة جزاء، فهناك ركلة جزاء على لاعب إشبيلية.. أنا أثق في كرة القدم وفي الحكام، لا أتدخل أبدًا في قراراتهم. لكن اليوم احتسبوا لإشبيلية ركلة جزاء ولم يحتسبوا نفس الكرة لنا."

وكان حكم المباراة قد احتسب ضربة جزاء لـ إشبيلية لوجود لمس للكرة باليد من قبل إيدير ميليتاو.

وزاد قائلًا:" عقب المباراة، طلبت تفسيرات من الحكم لماذا احتسب ركلة جزاء لهم على ميليتاو ولم يحتسبها لنا، أخبرني أن الكرة لمست يد ميليتاو ولم تلمس يد لاعب إشبيلية.. أنا غاضب، لقد استحقينا الفوز،،  لكن الكلام لن يغير شيئًا."

وتابع:"لقد أراد اللاعبون الفوز بالمباراة، أنا سعيد بذلك. إذا لعبنا غدًا فسيكون الفريق حاضرًا. سنلعب يوم الخميس ثم الأحد وسنركز على هذه المباريات، سنستمر في القتال، هناك 3 مباريات متبقية وما زالت لدينا فرصة."

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره إشبيلية بهدفين لمثلهما في الجولة 35 لبطولة الدوري الإسباني.

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