ضبط 26 حالة في أول أيام عمل لجنة محاربة التسول بقنا

خلال حملة قادها المحافظ

قاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول، حيث نجحت في تحرير ٢٦ محضراً لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول، فى أول يوم عمل للجنة، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

أوضح محافظ قنا، أن إجمالي المحاضر التي جرى تحريرها اليوم بلغ ٢٦ محضرا لأشخاص متسولين، منها ١٢ محضر بمدينة قنا و ٤ محاضر بمدينة نجع حمادي و ٣ محاضر بمدينة قوص و ٢ محضر بكلا من نقادة ودشنا وفرشوط، ومحضر واحد بمدينة قفط.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه جرى تسليم جميع المتسولين إلى أقسام الشرطة التي يتسولون بدائراتها، و جرى تحرير تعهدات على أسر الأطفال الذين يمارسون التسول بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى للتسول.

و أكد الداودي، خلال جولته بأن التسول ما هو إلا ابتزاز يرتدي عباءة الاسترحام، وينشط التسول في مثل هذه الأيام الفضيلة التي يجدها المتسولون فرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة إلى أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية.



كان محافظ قنا، أصدر قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.





حملات محاربة التسول بشوارع قنا

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