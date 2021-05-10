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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيراميكا يُحزن مدرب بيراميدز وصالح جمعة يستعيد رونقه والرباعية خطة ضياء السيد

سيراميكا-كليوباترا
سيراميكا-كليوباترا

أمطر فريق سيراميكا كليوباترا شباك منافسه بيراميدز برباعية من الأهداف الرائعة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

 

في مباراة بطلها صالح جمعة.. سيراميكا كليوباترا تمطر شباك بيراميدز برباعية

مرر صالح جمعة كرة عابرة للقارات رائعة ليتسلمها شادي حسين ببراعة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 43.


بعد سحق بيراميدز برباعية.. ضياء السيد يوجه الشكر لهيثم شعبان ويؤكد:" سيراميكا لديه مجموعة مميزة من اللاعبين

وشدد ضياء السيد على أن الشق الهجومي قوي للغاية في سيراميكا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى مشيرا إلي تمكنهم من تحقيق الفوز  على بيراميدزرغم الشوط الأول الذي لم يكن بنفس المستوى وخاصة طوال ٣٢ دقيقة الأولي.

سيراميكا كليوباترا يشعل ترتيب الدوري المصري بعد الفوز برباعية على بيراميدز

بعد هذا الفوز اشتعلت المنافسه على المربع الذهبي في ترتيب جدول الدوري الممتاز، بعد اقتراب النقاط بين العديد من الأندية...

مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من سيراميكا:" غير سعيد

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه غير سعيد على الإطلاق بالنتيجة التي خرجت عليها مباراة سيراميكا كليوباترا، موضحا أن كل شيء كان سيئا والمباراة لا تليق بالفريق، وبيراميدز قدم كل شيء في كرة القدم خلال أول ٤٠ دقيقة وكان قريبا من الفوز بأكثر من هدف، ولكن تراجع الأداء بشكل غير طبيعي  تماما بعد ذلك وتلقى الفريق أكثر من هدف.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز الدوري الممتاز صالح جمعة ضياء السيد ترتيب جدول الدوري

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ملخص ورباعية سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز

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