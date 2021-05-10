القومي للبحوث الفلكية: أزمة الصاروخ الصيني لم تنته

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الصيني الذي فقد السيطرة عليه قبل سقوطة.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن قصة الصاروخ انتهت بالنسبة للمواطنين ولم تنته بالنسبة للعلماء والباحثين، لافتا إلى أن هذا الصاروخ لم يكن أول أو آخر صاروخ يفقد السيطرة عليه.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الأمر بداية مرحلة جديدة تقوم بها الصين لبناء محطة فضائية جديدة توازي المحطة الفضائية الدولية.