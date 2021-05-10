عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تكليف الصيادلة حق دستوري لهم ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أكثر من 46 إحاطة تم تقديمه من نواب المجلس اليوم حول أزمة تكليفات الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

 

txt

حسام حسني: الوضع الوبائي يشهد تصاعدا والمنظومة الصحية مستقرة ولازالت قادرة

txt

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: اللقاح سيكون سنويا وهذه رسالتي إلى الجميع

 

وأوضحت النائبة غادة على أن نواب البرلمان اليوم طالبوا بتصحيح وضع تكليفات الصيادلة بعد الأزمة التى اختلقتها وزارة الصحة، وانتهى البرلمان اليوم لقراره بتكليف دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل مع وضع جدولا زمنيا لتكليف دفعة 2019 ويسلم للجنة الصحة خلال 15 يوما من تاريخه.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي فلا يعقل ولا يصدق أن تتخذ وزارة الصحة القرار بمفردها دون الرجوع للسلطات التشريعية المنتخبة المنوط بها مناقشة مثل هذه القرارات.

وأوضحت الدكتورة غادة علي أن تكليف الصيادلة الخريجين هو أمر يكفله لهم الدستور المصري في القانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، وهو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة أو كرم من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية ووجوب المسائلة.

وفي سياق متصل أعلنت النائبة غادة على موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تمت مناقشته اليوم ويقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، بعد نشر القرار بـ6 شهور في الجريدة الرسمية لتعتبر فترة سماح للموظف ليتقدم طواعيه للعلاج من الإدمان، مؤكدة أنه لا يمكن السماح لمتعاطي المخدرات أن يتحكم في مصالح الشعب من خلاله عملهم في مرافق ومؤسسات الدولة.

الصيادلة البرلمان مجلس النواب وزارة الصحة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة

وزير الرياضة يشهد نهائي كأس مصر للميني فوتبول

يمارسون جرائم حرب وتقهير.. رئيس هيئة المرابطين بالقدس يكشف عن الوضع داخل القدس

فضيحة التسريب الصوتي لـ جواد ظريف تقضي على مستقبله كـ رئيس لـ إيران | تقرير

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث القدس

شوهت وجهها.. عراك عنيف بين سيدتين يقضي على مستقبل عارضة أزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يشعل ترتيب الدوري المصري بعد الفوز برباعية على بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ