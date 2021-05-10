اللقاحات تقضي على تحور الفيروسات.. استشاري مناعة يوجه تحذيرا بشأن لقاح كورونا

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الأسراع في الحصول على اللقاح هو السبيل الوحيد لمواجهة التحورات التي تحدث في العالم، موضحا أن لقاح سينوفارم وأسترازينيكا ذو مأمونية عالية.





ولفت “الحداد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” إلى أن لقاح أسترازينيكا يمكن ان يحدث منه تفاعل مناعي يحدث مع معظم اللقاحات التي تحدث على فيروس حي، مشددا على أن اللقاح ذو مأمونية وهذا أمر طبيعي للغاية نتيجة الاعتماد على لقاح حي.



وأوضح أن مقولة "الفيروس سينتهي في درجة الحرارة المرتفعة والحر مقولة غير حقيقية وليس لها أي أساس من الصحة، منوها إلى أن الفيروس سيصبح مع الوقت موسمي أو سنوي.





وأضاف أن الدول التي لن تحصل على اللقاح ستكون بيئة خصبة لفيروس كورونا وزيادة انتشاره، ولهذا يجب علينا الحصول على اللقاحن مشددا على أن اللقاحات تقضي على تحور الفيروسات.







