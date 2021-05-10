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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمستشفى وادي النيل

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

 

 

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج  الحكاية علي قناة mbc مصر عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه  بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.


وكتب أديب، عبر حساب البرنامج علي "تويتر" "‏معالي المستشار تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل"

وقال اديب في تصريحات له عبر برنامجه، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.

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