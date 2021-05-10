تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمستشفى وادي النيل

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية علي قناة mbc مصر عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.



وكتب أديب، عبر حساب البرنامج علي "تويتر" "‏معالي المستشار تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل"

وقال اديب في تصريحات له عبر برنامجه، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.