رئيس مياه الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح خط المياه بالطريق الصحراوى

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم بالكيلو ٢٥ طريق القاهرة الصحراوى.



ووجه رئيس مياه الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، والعمل على مدار الساعة، لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.



وقال أنه حدث كسر مفاجئ بالخط المغذية لمساكن مرغم، والمنطقة الصناعية، والمناطق المنحسرة مابين الكيلو ١٩ وحتى الكيلو ٢١، مما تسبب فى ضعف وانقطاع المياه بتلك المناطق.



وأشار أنه على الفور تم تكثيف عمليات الإصلاح والدفع بالمعدات والفنيين، ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاح فى غضون ساعات.



وأضاف أن الشركة وفرت سيارات مياه للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضي.



وفى سياق متصل، أشاد جابر بجهود العاملين المبذولة واخلاصهم فى العمل،أثناء الحرارة الشديدة وخلال فترة الصيام، لتلبية حاجة المواطنين وتقليل فترة الاصلاح.