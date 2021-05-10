الهلال يتعاقد مع المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المالي موسى ماريجا قادمًا من بورتو البرتغالي، لمدة 3 مواسم قادمة.

نادي الهلال رحب عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” بماريجا، والذي وقع على عقود انتقاله للهلال لمدة 3 مواسم.

وسينتقل ماريجا للهلال في صفقة مجانية قادمًا من بورتو، حيث ينتهي عقده مع الفريق البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق لماريجا التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مرة مع فريق بورتو، إضافة إلى مشاركته في 25 مباراة دولية مع المنتخب المالي.