رئيس مياه الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح خط المياه بالطريق الصحراوى

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم بالكيلو ٢٥ طريق القاهرة الصحراوى.



ووجه رئيس مياه الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، والعمل على مدار الساعة، لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.



وقال إنه حدث كسر مفاجئ بالخط المغذية لمساكن مرغم، والمنطقة الصناعية، والمناطق المنحسرة ما بين الكيلو ١٩ وحتى الكيلو ٢١، مما تسبب فى ضعف وانقطاع المياه بتلك المناطق.



وأشار أنه على الفور تم تكثيف عمليات الإصلاح والدفع بالمعدات والفنيين، ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاح فى غضون ساعات.



وأضاف أن الشركة وفرت سيارات مياه للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.



وفى سياق متصل، أشاد جابر بجهود العاملين المبذولة وإخلاصهم فى العمل،أثناء الحرارة الشديدة وخلال فترة الصيام، لتلبية حاجة المواطنين وتقليل فترة الإصلاح.