عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة جنوب الأقصر لضبط المخالفين لقرارات الغلق.. صور

حملة مكبرة بجنوب
حملة مكبرة بجنوب بالاقصر لضبط المخالفين لقرارات الغلق

اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم تنفيذ القرار بالمركز والقرى التابعة له وغلق المحال فى تمام التاسعة .


وأشار عاشور إلي ان جميع المحلات انتظمت فى مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينة والقرى بالكامل فى المواعيد المحددة ، كما تم ضبط ٤٦ مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى  فضلا عن الانتهاء اليوم من تعقيم مجلس قروى قرية المحاميد بحرى.

رئيس مدينة الأقصر يشدد على سائقي الحنطور الالتزام بحفاضات الخيول

تموين الأقصر تعلن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك


وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.


وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.

ياتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بالتأكيد على  تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة الـ 9 مساء
 

 

IMG-20210510-WA0017
IMG-20210510-WA0017
IMG-20210510-WA0016
IMG-20210510-WA0016
IMG-20210510-WA0011
IMG-20210510-WA0011
IMG-20210510-WA0012
IMG-20210510-WA0012
IMG-20210510-WA0013
IMG-20210510-WA0013
IMG-20210510-WA0010
IMG-20210510-WA0010
IMG-20210510-WA0015
IMG-20210510-WA0015
IMG-20210510-WA0009
IMG-20210510-WA0009
IMG-20210510-WA0007
IMG-20210510-WA0007
غلق المحال قرارات رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات الإحترازية ارمنت مواعيد الغلق ارتداء الكمامات الأقصر التصالح حملة مرافق

ترشيحاتنا

نقيب صيادلة الإسكندرية : الموافقة علي تكليف جميع خريجي دفعتي 2018 و 2019

تفحم سيارة بالكامل.. السيطرة على حريق بمعرض سيارات دون إصابات بالإسكندرية

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

محامي عبدالله السعيد يوضح حقيقة تغريمه 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

تعرف علي التيسيرات المقدمة لـ حاضنات الأعمال وفقا لقانون المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريعة وسهلة.. طرق تنظيف المنزل قبل العيد

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخله|صور

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ