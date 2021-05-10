حملة مكبرة جنوب الأقصر لضبط المخالفين لقرارات الغلق.. صور

اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم تنفيذ القرار بالمركز والقرى التابعة له وغلق المحال فى تمام التاسعة .



وأشار عاشور إلي ان جميع المحلات انتظمت فى مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينة والقرى بالكامل فى المواعيد المحددة ، كما تم ضبط ٤٦ مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى فضلا عن الانتهاء اليوم من تعقيم مجلس قروى قرية المحاميد بحرى.



وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.



وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.

ياتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة الـ 9 مساء



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