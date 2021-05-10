بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل شوربة كريمة البروكلي

فوائد صحية غير متوقعه للبروكلى إليك كيفية صنع شوربة البروكلى بوصفات سهلة وسريعة يقدمها موقع powerofpositivity اختارى الطريقة التى تناسبك.



شوربة بروكلي



ماذا ستحتاجين:



وعاء شوربة كبير

2 ثمرة بروكلي متوسط ​​الحجم

2 جزرة متوسطة ​​الحجم

1 حبة بطاطس متوسطة

1 بصلة صغيرة

2 فص ثوم

زيت الزيتون

5 أكواب مرق خضروات ساخنة

ورقتان من ورق الغار

1 كوب بازلاء مجمدة

زبدة

بقدونس طازج



طريقة عمل شوربة كريمة البروكلي:



يقطع الجزر والبصل والبطاطس إلى مكعبات ، ثم يقطع أطراف البروكلي ويفرم فصين من الثوم ناعماً.

رشي القليل من زيت الزيتون في وعاء وأخفضي النار وأضيفي البصل واتركي المزيج يغلي حتى يصبح لونه بنياً قليلاً. نضيف الثوم للوعاء ونتلركه لبضع دقائق.

أضيفي البطاطس والجزر واتركيهم



أخيرًا ، أضيفي البروكلي و اسكبى مرق الخضار وتأكدى من تسخينه مسبقًا ، بحيث يكون ساخنًا.



بعد ذلك ، أضيفى أوراق الغار واتركى الحساء حتى يغلي ثم يضاف كوب البازلاء المجمدة.

امزجيهم بملعقة واترك الحساء ينضج لمدة 20 دقيقة.



قطعى التوست الفرنسي أو الخبز إلى شرائح.



اخلطي قطعة من الزبدة الطرية والبقدونس الطازج في وعاء صغير.

أضيفي الثوم المفروم واستخدمي ملعقة صغيرة لخلطه مع الزبدة.



ابدئى فى إزالة أوراق الغار و ووضع الحساء جانبا



استخدمى الخلاط اليدوي لخلط الحساء جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي سميك.



قدمي الحساء وزينيه بالكريمة والبقدونس.