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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قد أصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، جاء فيه:

"تحيي نقابة الصحفيين المصرية نضال أهالي القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الاقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، بما يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وإذ تشد نقابة الصحفيين على أيادي أهالي القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، تعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتدعم نقابة الصحفيين نضال وصمود أهل  فلسطين في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح.

وتؤكد نقابة الصحفيين بهذه المناسبة مجددا على كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر  كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

نقيب الصحفيين القدس المصرية نضال الأبطال عدوان

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