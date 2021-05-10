5 تحديات لمحمد صلاح مع ليفربول قبل نهاية الموسم

يحتل محمد صلاح وصافة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بفارق هدف وحيد قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

صلاح متبقي لديه 4 مباريات بعد تأجيل مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، وسيسعى صلاح جاهدًا لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في تلك المباريات لمساعدة فريقه ومواصلة تألقه الفردي.

وفي هذا التقرير، نستعرض 5 تحديات لمحمد صلاح مع فريقه قبل نهاية الموسم.