5 تحديات لمحمد صلاح مع ليفربول قبل نهاية الموسم
يحتل محمد صلاح وصافة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بفارق هدف وحيد قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
صلاح متبقي لديه 4 مباريات بعد تأجيل مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، وسيسعى صلاح جاهدًا لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في تلك المباريات لمساعدة فريقه ومواصلة تألقه الفردي.
وفي هذا التقرير، نستعرض 5 تحديات لمحمد صلاح مع فريقه قبل نهاية الموسم.
- يرغب محمد صلاح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتحقيق الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي لثالث مرة في مسيرته
- يرغب محمد صلاح في قيادة فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا، فليفربول يتوجب عليه الفوز في جميع مبارياته، وانتظار تعثر ليستر سيتي.
- يسعى محمد صلاح لتسجيل 5 أهداف للوصول لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي طوال مسيرته
- يسعى محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ 30 هدفًا، فاللاعب وصل لهذا الرقم من الأهداف في موسمه الأول فقط مع ليفربول.
- يسعى محمد صلاح للوصول لهدفه الـ 300 سواء بالتسجيل أو بالصناعة، حيث سجل محمد صلاح مع الأندية التي لعب لها 200 هدفًا، وصنع 99 هدفًا.