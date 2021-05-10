تعليق موعد إقامة الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية و القصيرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" عن تعليق إقامة الدورة ال ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا والتي كان من المقرر إنعقادها في الفترة من ١٩ إلي ٢٥ مايو الحالي.

وذلك بناءا علي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات و الفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة و ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أكدت إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصآ علي سلامة شعب مصر الكريم.

كما أكدت إدارة الاعلام في بيان لها، منذ قليل، علي الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة ال ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية.

