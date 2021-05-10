عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة عل البطل الفدائي محمد مهران بساحة المسجد العباسي

البطل الفدائي محمد
البطل الفدائي محمد مهران ومحافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إقامة صلاة الجنازة على البطل الفدائي الراحل محمد مهران، بساحة المسجد العباسي عقب صلاة الظهر وسط إجراءات احترازية، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب اهالي وان بطولاتة وتضحياتة من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والاجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.


وأضاف أن تسمية أحد مشروعات الاسكان  باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا  وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.

اقرا ايضا 

وفاة محمد مهران بطل المقاومة الشعبية في بورسعيد

كانت  أميمة مهران ابنة  المتوفى  إلى رحمة مولاه أعلنت على صفحتها الرسمية فى تغريدة مقتضبة  وفاة والدها .

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والاسي بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة الفدائي البطل  محمد مهران ،إحدى فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها  خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم الأسرة الصبر والسلوان .

وأضاف المحافظ  أان سيرتة العطرة  ستظل  مصدر فخر وعزة لنا جميعًا تضحياته وبطولاتة لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، موكدا بان ما قدمه الفدائي البطل " محمد مهران " من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاته عالقة في اذهاننا جميعا وأذهان أبنائنا على مرور العصور والأجيال .

 ويعد البطل مجمد  مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وأنه سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، واقتُلعت عيناه بيد الإنجليز، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.

اللواء عادل الغضبان الجنازة محمد مهران صلاة الظهر المسجد الفدائي الراحل محمد مهران

موضوعات متعلقة

وفاة محمد مهران بطل المقاومة الشعبية في بورسعيد

ترشيحاتنا

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخلها|صور

لا أسمح له بالتصرف في حسابي.. أحمد موسى يوجه بيانا شديد اللهجة لـ إدارة الفيسبوك

أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ