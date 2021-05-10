محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة عل البطل الفدائي محمد مهران بساحة المسجد العباسي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إقامة صلاة الجنازة على البطل الفدائي الراحل محمد مهران، بساحة المسجد العباسي عقب صلاة الظهر وسط إجراءات احترازية، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب اهالي وان بطولاتة وتضحياتة من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والاجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.



وأضاف أن تسمية أحد مشروعات الاسكان باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.

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كانت أميمة مهران ابنة المتوفى إلى رحمة مولاه أعلنت على صفحتها الرسمية فى تغريدة مقتضبة وفاة والدها .

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والاسي بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة الفدائي البطل محمد مهران ،إحدى فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم الأسرة الصبر والسلوان .

وأضاف المحافظ أان سيرتة العطرة ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا تضحياته وبطولاتة لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، موكدا بان ما قدمه الفدائي البطل " محمد مهران " من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاته عالقة في اذهاننا جميعا وأذهان أبنائنا على مرور العصور والأجيال .

ويعد البطل مجمد مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وأنه سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، واقتُلعت عيناه بيد الإنجليز، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.