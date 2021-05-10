عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

اندلاع حريق بوحده
اندلاع حريق بوحده سكنيه اعلي فندق شهير بطنطا بسبب ماس

رصد موقع “صدى البلد”، أول مقطع فيديو  يظهر الحريق الذي اندلع أعلى فندق شهير إثر حدوث ماس كهربائي بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتم الدفع ب٣ سيارات مطافىء وتم إخماد النيران دون وقوع مصابين أو ضحايا .


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجده يفيد بإندلاع وحده سكنيه مخصصه للأسانسير اعلي مبني يحوي فندق شهير بدائره القسم .

محافظ الغربية يبحث مع نواب المحلة سبل حل مشكلات المواطنين

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد ٣ سيارات مطافىء لاخماد النيران وتم السيطرة علي الموقف .


وافادت التحريات الامنية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات دون وقوع خسائر في الأرواح .
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق.

 

 

IMG-20210510-WA0002
IMG-20210510-WA0002
IMG-20210510-WA0001
IMG-20210510-WA0001
اندلاع حريق وحدة سكنية اسانسيرات فندق شهير بطنطا

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية:توريد 65 طنا من القمح للصوامع والشون

ترشيحاتنا

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخلها|صور

لا أسمح له بالتصرف في حسابي.. أحمد موسى يوجه بيانا شديد اللهجة لـ إدارة الفيسبوك

أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ