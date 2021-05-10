أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

رصد موقع “صدى البلد”، أول مقطع فيديو يظهر الحريق الذي اندلع أعلى فندق شهير إثر حدوث ماس كهربائي بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتم الدفع ب٣ سيارات مطافىء وتم إخماد النيران دون وقوع مصابين أو ضحايا .



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجده يفيد بإندلاع وحده سكنيه مخصصه للأسانسير اعلي مبني يحوي فندق شهير بدائره القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد ٣ سيارات مطافىء لاخماد النيران وتم السيطرة علي الموقف .



وافادت التحريات الامنية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات دون وقوع خسائر في الأرواح .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق.

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